Синоптики львовского Гидрометцентра предусматривают, что 9 января во Львове и области будет облачно с прояснениями. Дороги Львовщины окутают туман и гололедица.

Погоду на Львовщине 9 января будет определять поле пониженного атмосферного давления. Существенные осадки не предвидятся. Об этом сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 9 января

Синоптики прогнозируют, что во Львове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предусматривают.

Ночью и утром Львовщину окутает слабый туман. На дорогах будет гололедица. Погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ветер – западный, ночью 3 – 8 метров в секунду, а днем он усилится до 7 – 12 метров в секунду.

Синоптики предполагают, что ночью 9 января температура на Львовщине будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 9 января дороги Львовщины покроет гололедица. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными во время движения и соблюдать простые правила.