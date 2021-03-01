Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 2 марта Львовскую область окутает слабый туман. Дороги Львова и области останутся покрытыми гололедом.

На Львовщине 2 марта погоду будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Румынией. Во Львове и области станет несколько теплее.

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Прогноз погоды во Львове и области на 2 марта

Синоптики прогнозируют, что 2 марта на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидают. Ветер – западный: ночью 5-10 метров в секунду, а днем ​​9-14 метров в секунду.

Ночью и утром Львовщину окутает слабый туман, а дороги укроет гололедица. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными при движении.

Ночью температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, а днем ​​- от 6 до 11 градусов тепла.

Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала