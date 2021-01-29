Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что 30 января ночью во Львове и области будет падать снег, который днем сменится дождем. Дороги Львовщины окутают туман и гололедица.

Источник: Львовский Гидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях во Львовской области 30 января – снег, порывы штормового ветра и гололедицы. Уровень опасности – "желтый".

Интересно Во Львове из-за съемок сериала "Кофе с кардамоном" будут перекрывать улицы: детали

Прогноз погоды во Львовской области на 30 января

Погоду во Львове и Львовской области 30 января будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над западом Украины. Во Львовской области будет облачно с прояснениями.

Ночью временами будет падать снег, а днем – мокрый снег и дождь. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ночью и утром Львовскую область окутает слабый туман. Ухудшение видимости составит 500 – 1000 метров.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем местами будут порывы штормового ветра 15 – 20 метров за секунду.

Ночью температура во Львове и области будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а днем – от 0 до 5 градусов тепла. В течение суток атмосферное давление будет колебаться, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 30 января дороги Львовской области окутают туман и гололедица. Поэтому водителям и пешеходам необходимо быть максимально внимательными во время движения. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь.