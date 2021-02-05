Туман и снег: прогноз погоды во Львове и области на 6 февраля
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что дороги Львовщины 6 февраля окутает туман и гололедица. Местами будет падать небольшой снег.
Источник:Львовский гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасности на дорогах Львова и области. Ухудшение видимости в тумане составит 500 – 1000 метров.
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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 6 февраля
На Львовщине 6 февраля местами будет падать небольшой снег. Ночью и утром видимость будут ухудшать слабые туманы.
Дороги Львова и области укроет гололедица. Ветер северо-восточный, слабый. В течение суток атмосферное давление будет колебаться, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.
Температура ночью 2 – 7 градусов мороза, а днем - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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