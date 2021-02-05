Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що дороги Львівщини 6 лютого огорне туман та ожеледиця. Подекуди падатиме невеликий сніг.

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах Львова и области. Ухудшение видимости в тумане составит 500 – 1000 метров.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 6 февраля

На Львовщине 6 февраля местами будет падать небольшой снег. Ночью и утром видимость будут ухудшать слабые туманы.

Дороги Львова и области укроет гололедица. Ветер северо-восточный, слабый. В течение суток атмосферное давление будет колебаться, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Температура ночью 2 – 7 градусов мороза, а днем ​​- от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах Львовщины 6 февраля. Поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными во время движения. Водителям нужно выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя остановиться в случае необходимости. А пешеходам следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.