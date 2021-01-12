В Золочевском районе Львовщины предприниматель и 2 его детей распространяли фальсифицированные алкоголь и сигареты через розничные магазины. Во время обысков правоохранители изъяли впечатляющее количество контрафакта – 5,7 тысячи бутылок водки и 10 тысяч пачек сигарет.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как злоумышленники сбывали фальсифицированные сигареты и алкоголь

По информации следствия, предприниматель и 2 его взрослых детей продавали фальсифицированные алкоголь и сигареты.

Во время обысков в 3 магазинах, где реализовывали фальсификат, и на 2 складах правоохранители изъяли 5,7 тысячи бутылок алкоголя разных марок и почти 11 тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения.

Весь "товар" был с признаками подделки и с поддельными марками акцизного сбора.

Правоохранители направили фальсификат на экспертное исследование.

По предварительной информации, стоимость изъятых товаров составляет около миллиона гривен.

Смотрите фото с мест обыска / Фото полиции Львовщины и Львовской облпрокуратуры

Что грозит злоумышленникам

Следователи открыли уголовное производство за сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение фальсификата, всю сеть его реализации, а также всех людей, которые были причастны к совершению этого преступления.

Вскоре злоумышленникам объявят о подозрении. Досудебное расследование продолжается.