Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом 6 декабря. Все время городской голова находился на самоизоляции и лечился. Однако 16 декабря Садовый получил повторный положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Сейчас мэр Львова продолжает находиться на самоизоляции. Хоть коронавирус легко не отступает, городской голова чувствует себя уже лучше. Об этом Садовый рассказал на своей фейсбук-странице.

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Повторно получил "положительный" результат ПЦР-теста. Чувствую себя уже лучше, но коронавирус так легко не отступает. Врач уверяет, что на следующей неделе я уже смогу выйти с больничного,

– рассказал городской голова.

Из-за болезни Садовый продолжает работать только в онлайн формате. Поэтому он не сможет присутствовать на сессии горсовета 18 декабря. Вместо этого мэр Львова предлагает перенести заседание на 24 декабря. На сессии мэрии депутаты и городской голова должны решить, кто будет секретарем горсовета и главами комиссий.

"Относительно бюджета. Уже сейчас проводим консультации с представителями всех фракций. Сделаем все возможное, чтобы бюджет Львова на следующий год принять вовремя", – отметил Садовый.