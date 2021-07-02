К счастью, выпав с такой большой высоты, мальчик выжил. Ребенок попал в больницу.
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Из окна 6 этажа выпал 4-летний мальчик
О досадном инциденте рассказали в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета. 4-летний мальчик 2 июля примерно в 13.00 выпал из окна многоэтажки. Ребенок живет в квартире на 6 этаже.
Пострадавший чудом выжил. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота.
Медики госпитализировали мальчика в городскую детскую клиническую больницу. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Коротко о последних похожих событиях в Украине
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