Возле Львова из окна 6 этажа выпал 4-летний мальчик

В Дублянах, недалеко от Львова, 2 июля случился жуткий инцидент. 4-летний мальчик выпал из окна квартиры на 6 этаже.

К счастью, выпав с такой большой высоты, мальчик выжил. Ребенок попал в больницу.

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Из окна 6 этажа выпал 4-летний мальчик

О досадном инциденте рассказали в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета. 4-летний мальчик 2 июля примерно в 13.00 выпал из окна многоэтажки. Ребенок живет в квартире на 6 этаже.

Пострадавший чудом выжил. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота.

Медики госпитализировали мальчика в городскую детскую клиническую больницу. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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