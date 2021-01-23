На железнодорожном переезде возле поселка Большой Любинь, что на Львовщине, 23 января поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате один человек погиб, еще один – получил травмы.

Авария произошла примерно в 9 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Почему произошло столкновение

Водитель маршрутки сообщения Львов – Пустомыты проигнорировал предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта и выехал на переезд. Машинист поезда сразу же применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалось маловато, чтобы предотвратить столкновение.



Автобус столкнулся с поездом / Фото Vitaliy Bilyak

Пострадавшие в аварии

В Укрзализныце сообщили, что пострадали 2 пассажира автобуса, их направили в больницу. Однако местные паблики в Фейсбуке уже написали, что один из них, к сожалению, умер.



В аварии погиб один человек / Фото

Ужасное ДТП возле Львова / Фото Vitaliy Bilyak

На месте аварии работает экспертная комиссия, изучающая причины и обстоятельства случая. По предварительным выводам, столкновение случилось по вине водителя автобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения.

Внимание! Из-за ДТП задерживается движение двух электричек.