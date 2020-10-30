В селе Малехов, что возле Львова, построят школу. Предварительная стоимость проекта строительства – 106 миллионов гривен.

Малехов вошел во Львовскую ОТО, поэтому строительство школы –ответственность общины. Проектную документацию уже утвердили на заседании исполкома. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Когда начнется строительство школы в Малехове

Проект строительства школы уже прошел экспертизу. Начать строительство планируют в 2021 году.

Глава ЛКП "Зеленый город" Святослав Евтушенко заявил, что решение построить школу в Малехове является следствием выполнения поручения городского исполкома. Комитет передал функции заказчика строительства ЛКП "Зеленый город". Предприятие уже разработало проект, который сейчас утверждают.

Малехов вошел в состав Львовской ОТО

Заместитель городского председателя Львова по градостроительству Любомир Зубач отметил, что строительство школы в Малехове, вошедшем в состав Львовской ОТО, очень важно.

"Малехов вошел во Львовскую ОТО, поэтому это так или иначе будет нашей ответственностью со следующего года. Очень важно решить этот вопрос", –добавил Любомир Зубач.

Сметная стоимость строительства школы –106 миллионов гривен.