В селе Солонка возле Львова, 29 октября случился пожар. В огне погиб 64-летний мужчина.

Пожар возник в хозяйственной кирпичной постройке на улице Луговая. Сообщение о возгорании дома поступило спасателям около 11 часов утра. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как работники МЧС тушили пожар

Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова. Там они начали тушить огонь.

Из-за сильной задымленности спасатели работали в средствах защиты органов дыхания.

Работникам МЧС удалось ликвидировать пожар примерно за 20 минут.

К тушению огня присоединились 12 спасателей и 2 единицы спецтехники.



Пожар возник в хозяйственной постройке / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в результате пожара

На месте пожарища работники МЧС нашли тело 64-летнего мужчины без признаков жизни. В огне также сгорели все вещи домашнего обихода.

Однако пожарным удалось спасти здание от полного уничтожения пожаром.

Правоохранители сейчас устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



Правоохранители расследуют причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины