Возле Львова случился ужасный пожар: погиб мужчина – фото пожарища
В селе Солонка возле Львова, 29 октября случился пожар. В огне погиб 64-летний мужчина.
Пожар возник в хозяйственной кирпичной постройке на улице Луговая. Сообщение о возгорании дома поступило спасателям около 11 часов утра. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как работники МЧС тушили пожар
- Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова. Там они начали тушить огонь.
- Из-за сильной задымленности спасатели работали в средствах защиты органов дыхания.
- Работникам МЧС удалось ликвидировать пожар примерно за 20 минут.
- К тушению огня присоединились 12 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Пожар возник в хозяйственной постройке / Фото ГСЧС Львовщины
Кто пострадал в результате пожара
На месте пожарища работники МЧС нашли тело 64-летнего мужчины без признаков жизни. В огне также сгорели все вещи домашнего обихода.
Однако пожарным удалось спасти здание от полного уничтожения пожаром.
Правоохранители сейчас устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Правоохранители расследуют причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины