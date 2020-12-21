Во Львове 15 - 19 сентября 2021 года состоится двадцать восьмой BookForum. Однако часть мероприятий организаторы главного культурного фестиваля страны переведут в онлайн.

Каким будет формат фестиваля организаторы объявят в 2021 году. Как и в прошлом году, часть событий BookForum проведут онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как планируют провести 28 BookForum

Формат 28 BookForum объявят в 2021 году. Однако организаторы надеются, что им удастся перевести часть событий фестиваля режиме.

Все соскучились по традиционным встречами с авторами, живым дискуссиям и фестивальной атмосфере. А опыт проведения 27 BookForum в онлайн-формате позволит сделать следующий фестиваль доступным для тех, кто не может приехать во Львов,

– отметили организаторы.

Коротко о том, как проводили 27 BookForum

Из-за пандемии коронавируса прошлый 27 BookForum впервые состоялся в онлайн-формате.

Он продолжался в течение 5 дней. За это время посетители могли просмотреть события и встретиться с любимыми авторами на сайте и онлайн-платформах фестиваля.

По подсчетам организаторов, события 27 BookForum собрали более 400 тысяч просмотров.

После завершения фестиваля опубликовали онлайн-антологию "Ковчег "Титаник". 20 эссе о человечестве образца 2020".

К созданию антологии присоединились известные украинские и иностранные писатели и писательницы: Виктория Амелина, Владимир Ермоленко, Зоя Казанжи, Екатерина Калитко, Ирэна Карпа, Тарас Лютый, Тарас Прохасько, Гаська Шиян, Ян Карсон, Маша Колянович, Даниэль Одия, Андрей Хаданович и другие.

Обратите внимание! Все обновления программы 28 BookForum можно посмотреть на страницах фестиваля в фейсбуке и инстаграме.