Возле села Тужановцы, что на Стрыйщине, 25 марта дети нашли останки человеческого тела. Вероятно, они принадлежат 33-летней жительнице Нового Роздола, которая пропала без вести осенью 2020 года.

Человеческие останки нашли в поле возле леса. Сейчас эксперты проводят исследования, чтобы установить причину смерти женщины. Важно Во Львове исчез 33-летний армянин: полиция объявила его в розыск Дети нашли в поле человеческие останки В Стрыйском районном управлении полиции рассказали, что возле леса на окраине села Тужановцы, что в 6 км от Нового Роздола, 25 марта дети нашли человеческие останки. Они сообщили об этой жуткой находке взрослым, а те вызвали на место происшествия полицию. По предварительной версии правоохранителей, кости принадлежат без вести пропавшей 33-летней жительнице Нового Роздола. Женщина исчезла 27 сентября 2020 года по дороге к родственникам в деревню. Родственники женщины уже узнали ее по зубам и остатках одежды. Правоохранители направили остатки на молекулярно-генетическую экспертизу, которая точно установит, принадлежат ли они без вести пропавшей. Также судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти молодой женщины. Обратите внимание! Недавно в Дрогобыче произошел похожий случай. Водитель такси Юрий Новосад 8 марта поехал на работу и пропал без вести. Тело мужчины нашли в его автомобиле на кладбище.