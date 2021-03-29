Возле Нового Роздола дети нашли останки пропавшей 33-летней женщины
Остатки без вести пропавшей нашли в поле / ZAXID.NET
Возле села Тужановцы, что на Стрыйщине, 25 марта дети нашли останки человеческого тела. Вероятно, они принадлежат 33-летней жительнице Нового Роздола, которая пропала без вести осенью 2020 года.
Источник:ZAXID.NET
Человеческие останки нашли в поле возле леса. Сейчас эксперты проводят исследования, чтобы установить причину смерти женщины.
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Дети нашли в поле человеческие останки
- В Стрыйском районном управлении полиции рассказали, что возле леса на окраине села Тужановцы, что в 6 км от Нового Роздола, 25 марта дети нашли человеческие останки.
- Они сообщили об этой жуткой находке взрослым, а те вызвали на место происшествия полицию.
- По предварительной версии правоохранителей, кости принадлежат без вести пропавшей 33-летней жительнице Нового Роздола.
- Женщина исчезла 27 сентября 2020 года по дороге к родственникам в деревню.
- Родственники женщины уже узнали ее по зубам и остатках одежды.
- Правоохранители направили остатки на молекулярно-генетическую экспертизу, которая точно установит, принадлежат ли они без вести пропавшей.
- Также судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти молодой женщины.
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