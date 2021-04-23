У одного – нож, а в другого – доска: во львовском дворе подрались мужчины – видео 18+
Во дворе многоэтажки подрались 2 мужчин / ТСН
Во Львове во дворе многоэтажки произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них отбивался от противника ножом, а другой – большой доской.
Источник:"Варта 1"
Драка произошла днем. Во дворе было довольно людно, однако это мужчин не останавливало.
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Оружием мужчин были нож и доска
- Во дворе львовской многоэтажки произошел конфликт между двумя мужчинами.
- Один из них ударил противника ножом, а другой – оборонялся доской.
- Драка произошла днем, поэтому за ней наблюдали многие, среди которых могли быть и дети.
- Однако это мужчин не останавливало и они продолжали избивать друг друга и громко ругаться.
- Мужчина, которого ранили ножом, кричал громче другого. Поэтому в конце тот бросил нож на землю.
- На видео можно заметить поврежденный номерной знак на автомобиле. Вероятно, он также пострадал в результате драки.
- Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не известно.
Смотрите видео драки (ВИДЕО 18+, присутствует ненормативная лексика):
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