Во Львове во дворе многоэтажки произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них отбивался от противника ножом, а другой – большой доской.

Драка произошла днем. Во дворе было довольно людно, однако это мужчин не останавливало.

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Оружием мужчин были нож и доска

Во дворе львовской многоэтажки произошел конфликт между двумя мужчинами.

Один из них ударил противника ножом, а другой – оборонялся доской.

Драка произошла днем, поэтому за ней наблюдали многие, среди которых могли быть и дети.

Однако это мужчин не останавливало и они продолжали избивать друг друга и громко ругаться.

Мужчина, которого ранили ножом, кричал громче другого. Поэтому в конце тот бросил нож на землю.

На видео можно заметить поврежденный номерной знак на автомобиле. Вероятно, он также пострадал в результате драки.

Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не известно.

Смотрите видео драки (ВИДЕО 18+, присутствует ненормативная лексика):

Интересно! Во Львове 22 апреля произошло драка между 3 мужчинами. Один из участников инцидента, убегая от патрульных, разбил несколько автомобилей, а затем помочился на полицейское авто.