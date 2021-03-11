Дрогобычские правоохранители 11 марта нашли тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Накануне этот мужчина вышел из дома и не вернулся.

Следователи открыли уголовное производство. Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, причастного к убийству мужчины.

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Без вести пропавшего жестоко убили

75-летняя жительница Дрогобыча 9 марта сообщила правоохранителям об исчезновении своего 54-летнего сына.

Полиция объявила мужчину в розыск.

Во время поисков 11 марта правоохранители обнаружили его тело в самодельной палатке на улице Стрыйской.

На теле пропавшего нашли признаки насильственной смерти.



В самодельной палатке нашли тело без вести пропавшего / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". За такое преступление злоумышленнику грозит наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия и злоумышленника, причастного к убийству мужчины.