Бездомный заявил в суде, что убил Дацюка, ибо тот якобы его оскорбил. Злоумышленник ударил музыканта ножом в грудь.
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Известного львовского музыканта убил бездомный
- На улице Героев УПА на автобусной остановке 7 апреля 2020 года в 21:00 убили лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка.
- Его дважды ударили в грудь ножом. К сожалению, нож попал в область сердца.
- 56-летний музыкант, получив такие сильные ранения, скончался в больнице.
- Неподалеку от места преступления правоохранители оперативно разыскали убийцу музыканта.
- Им оказался 67-летний бездомный, уроженец Донецкой области Анатолий Токарев.
- Известно, что злоумышленник был пьян. Ранее его уже дважды судили за незаконное хранение оружия и грабеж.
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Бездомный убил музыканта, ибо тот его оскорбил
Во время судебного заседания 15 мая Токарев признал свою вину. Злоумышленник рассказал, что ударил Дацюка в грудь ножом, потому что тот якобы его обижал. Мужчина попросил суд лишить его свободы за такое преступление.
Жена Дацюка рассказала, что узнала о его смерти из новостей. Женщина отметила, что у музыканта не было врагов и он не был конфликтным человеком. Жена не могла объяснить в суде, что именно делал ее муж на улице Героев УПА в тот день. По данным посмертной экспертизы, в крови Дацюка обнаружили 2,12 промилле алкоголя.
Судья Франковского районного суда Светлана Мартьянова признала Токарева виновным в умышленном убийстве. Злоумышленнику назначила 10 лет за решеткой. Срок наказания ему зачтется с момента задержания – 7 апреля 2020 года.