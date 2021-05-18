Бездомный заявил в суде, что убил Дацюка, ибо тот якобы его оскорбил. Злоумышленник ударил музыканта ножом в грудь.

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Известного львовского музыканта убил бездомный

На улице Героев УПА на автобусной остановке 7 апреля 2020 года в 21:00 убили лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка.

Его дважды ударили в грудь ножом. К сожалению, нож попал в область сердца.

56-летний музыкант, получив такие сильные ранения, скончался в больнице.

Неподалеку от места преступления правоохранители оперативно разыскали убийцу музыканта.

Им оказался 67-летний бездомный, уроженец Донецкой области Анатолий Токарев.

Известно, что злоумышленник был пьян. Ранее его уже дважды судили за незаконное хранение оружия и грабеж.

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Бездомный убил музыканта, ибо тот его оскорбил

Во время судебного заседания 15 мая Токарев признал свою вину. Злоумышленник рассказал, что ударил Дацюка в грудь ножом, потому что тот якобы его обижал. Мужчина попросил суд лишить его свободы за такое преступление.

Жена Дацюка рассказала, что узнала о его смерти из новостей. Женщина отметила, что у музыканта не было врагов и он не был конфликтным человеком. Жена не могла объяснить в суде, что именно делал ее муж на улице Героев УПА в тот день. По данным посмертной экспертизы, в крови Дацюка обнаружили 2,12 промилле алкоголя.

Судья Франковского районного суда Светлана Мартьянова признала Токарева виновным в умышленном убийстве. Злоумышленнику назначила 10 лет за решеткой. Срок наказания ему зачтется с момента задержания – 7 апреля 2020 года.

Обратите внимание! Во Львове в 1990 году Александр Дацюк создал группу "Лесик Band". Он был очень популярным в середине 90-х годов. В творчестве группы много песен, которые когда-то изучали наизусть и даже считали народными. Самые известные из них - "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразилія" и другие.