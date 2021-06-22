Перед трагическим инцидентом мужчины поссорились. Нервный подсудимый схватился за табуретку и жестоко избил своего оппонента.
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Мужчина избил знакомого до смерти
- Правоохранители установили, что трагический случай произошел в ноябре 2018 года в одном из сел Львовщины.
- Трое мужчин в доме устроили попойку.
- Во время нее между двумя знакомыми возник конфликт.
- У подсудимого был неприязненные отношения с пострадавшим.
- Злоумышленник схватился за деревянную табуретку и начал бить ею по голове, туловищу и конечностям своей жертвы.
- Когда оппонент упал на землю, подсудимый продолжил бить его кулаками.
- Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Суд вынес приговор злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство из-за умышленного убийства. Правоохранители установили, что злоумышленника уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за другое убийство, кражу и мошенничество.
Во время судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину. Подсудимый подал на предыдущий приговор суда апелляцию. Злоумышленник настаивал, чтобы ему изменили квалификацию преступления и назначили минимальное наказание – 10 лет в тюрьме.
Однако суд, выслушав позицию прокурора, оставил без изменений и квалификацию события, и предыдущее наказание. Ближайшие 15 лет злоумышленник будет находиться за решеткой.
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