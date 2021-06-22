Перед трагическим инцидентом мужчины поссорились. Нервный подсудимый схватился за табуретку и жестоко избил своего оппонента.

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Мужчина избил знакомого до смерти

Правоохранители установили, что трагический случай произошел в ноябре 2018 года в одном из сел Львовщины.

Трое мужчин в доме устроили попойку.

Во время нее между двумя знакомыми возник конфликт.

У подсудимого был неприязненные отношения с пострадавшим.

Злоумышленник схватился за деревянную табуретку и начал бить ею по голове, туловищу и конечностям своей жертвы.

Когда оппонент упал на землю, подсудимый продолжил бить его кулаками.

Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Суд вынес приговор злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство из-за умышленного убийства. Правоохранители установили, что злоумышленника уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за другое убийство, кражу и мошенничество.

Во время судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину. Подсудимый подал на предыдущий приговор суда апелляцию. Злоумышленник настаивал, чтобы ему изменили квалификацию преступления и назначили минимальное наказание – 10 лет в тюрьме.

Однако суд, выслушав позицию прокурора, оставил без изменений и квалификацию события, и предыдущее наказание. Ближайшие 15 лет злоумышленник будет находиться за решеткой.

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