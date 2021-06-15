Инцидент произошел в 2020 году. Пострадавший умер на месте происшествия.
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Женщина убила сожителя на Старый Новый год
- Около полуночи 15 января 2020 года в квартире на улице Генерала Грекова между женщиной и ее сожителем возник спор.
- Пара праздновала Старый Новый год, поэтому мужчина хотел выпить еще немного водки.
- Львовянка была против этого, потому начала с ним ссориться.
- Во время спора женщина взяла нож и ударила им своего возлюбленного в шею.
- Мужчина получил тяжелое ранение и умер на месте.
- Вскоре правоохранители задержали злоумышленницу.
Суд вынес львовянке приговор
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Задержанной сообщили о подозрении. После завершения досудебного расследования дело направили на рассмотрение суда.
Судья поддержал обоснованную позицию прокуроров. Он признал 57-летнюю обвиняемую виновной и назначил наказание – 7 лет и 6 месяцев в тюрьме.
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