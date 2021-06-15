Инцидент произошел в 2020 году. Пострадавший умер на месте происшествия.

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Женщина убила сожителя на Старый Новый год

  • Около полуночи 15 января 2020 года в квартире на улице Генерала Грекова между женщиной и ее сожителем возник спор.
  • Пара праздновала Старый Новый год, поэтому мужчина хотел выпить еще немного водки.
  • Львовянка была против этого, потому начала с ним ссориться.
  • Во время спора женщина взяла нож и ударила им своего возлюбленного в шею.
  • Мужчина получил тяжелое ранение и умер на месте.
  • Вскоре правоохранители задержали злоумышленницу.

Суд вынес львовянке приговор

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Задержанной сообщили о подозрении. После завершения досудебного расследования дело направили на рассмотрение суда.

Судья поддержал обоснованную позицию прокуроров. Он признал 57-летнюю обвиняемую виновной и назначил наказание – 7 лет и 6 месяцев в тюрьме.

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