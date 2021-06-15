Убила любимого на Старый Новый год: суд наказал 57-летнюю львовянку

Во Львове суд вынес приговор 57-летней женщине. Она во время празднования Старого Нового года жестоко убила своего сожителя.

Инцидент произошел в 2020 году. Пострадавший умер на месте происшествия.

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Женщина убила сожителя на Старый Новый год

Около полуночи 15 января 2020 года в квартире на улице Генерала Грекова между женщиной и ее сожителем возник спор.

Пара праздновала Старый Новый год, поэтому мужчина хотел выпить еще немного водки.

Львовянка была против этого, потому начала с ним ссориться.

Во время спора женщина взяла нож и ударила им своего возлюбленного в шею.

Мужчина получил тяжелое ранение и умер на месте.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленницу.

Суд вынес львовянке приговор

В 2020 году 48-летний мужчина пытался убить свою беременную сожительницу . Он очень ревновал женщину, поэтому начал с ней ссориться, а потом набросился на любимую с отверткой. Злоумышленнику не удалось завершить свой замысел, потому что его испугали прохожие. В результате этого инцидента женщина выжила, однако, к сожалению, потеряла ребенка.

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Задержанной сообщили о подозрении. После завершения досудебного расследования дело направили на рассмотрение суда.

Судья поддержал обоснованную позицию прокуроров. Он признал 57-летнюю обвиняемую виновной и назначил наказание – 7 лет и 6 месяцев в тюрьме.

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