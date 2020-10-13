Во Львове 20-летнюю студентку Украинской академии книгопечатания Лычаковский районный суд освободил от отбывания наказания. Ранее суд признал ее виновной и назначил год тюремного заключения.

Девушка положила младенца в пакет, в котором он задохнулся, сообщает ZAXID.NET.

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Что известно о девушке

Девушка родилась в Волынской области в городе Ковель. Сейчас она учится в Украинской академии книгопечатания во Львове. Студентка никому не сообщила, что была беременна. Также она не была на учете в поликлинике. В конце февраля 2020 года в съемной квартире девушка самостоятельно родила ребенка.

Как студентка убила своего ребенка

Младенец родился живым. Девушка после того, как перерезала пуповину положила ребенка в пакет и завязала его. Младенец задохнулся.

Студентка хотела скрыть убийство. Она спрятала пакет с мертвым младенцем в шкаф ее съемной квартиры.

Однако на следующий день девушке стало плохо и ее соседка вызвала "скорую". Именно медики сообщили правоохранителям об этом преступлении.

На суде студентка признала свою вину. Она уверяла, что думала, что младенец родился уже мертвым.

Девушку признали виновной, но затем отменили наказание

Судья Лычаковского райсуда Назар Стрепко исследовал все доказательства и признал девушку виновной в убийстве своего ребенка. Студентке назначили год тюремного заключения. Однако позже ее освободили от наказания, установив взамен год испытательного срока. В течение всего этого периода девушка должна периодически приходить в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменениях места работы или проживания. Также студентке запрещено без разрешения выезжать за границу.