Убила своего новорожденного ребенка: во Львове студентку освободили от наказания
Во Львове 20-летнюю студентку Украинской академии книгопечатания Лычаковский районный суд освободил от отбывания наказания. Ранее суд признал ее виновной и назначил год тюремного заключения.
Девушка положила младенца в пакет, в котором он задохнулся, сообщает ZAXID.NET.
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Что известно о девушке
Девушка родилась в Волынской области в городе Ковель. Сейчас она учится в Украинской академии книгопечатания во Львове. Студентка никому не сообщила, что была беременна. Также она не была на учете в поликлинике. В конце февраля 2020 года в съемной квартире девушка самостоятельно родила ребенка.
Как студентка убила своего ребенка
- Младенец родился живым. Девушка после того, как перерезала пуповину положила ребенка в пакет и завязала его. Младенец задохнулся.
- Студентка хотела скрыть убийство. Она спрятала пакет с мертвым младенцем в шкаф ее съемной квартиры.
- Однако на следующий день девушке стало плохо и ее соседка вызвала "скорую". Именно медики сообщили правоохранителям об этом преступлении.
- На суде студентка признала свою вину. Она уверяла, что думала, что младенец родился уже мертвым.
Девушку признали виновной, но затем отменили наказание
Судья Лычаковского райсуда Назар Стрепко исследовал все доказательства и признал девушку виновной в убийстве своего ребенка. Студентке назначили год тюремного заключения. Однако позже ее освободили от наказания, установив взамен год испытательного срока. В течение всего этого периода девушка должна периодически приходить в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменениях места работы или проживания. Также студентке запрещено без разрешения выезжать за границу.