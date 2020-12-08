Убили валютчика и украли 1,4 миллиона гривен: суд вынес приговор одному из злоумышленников
Лычаковский райсуд 4 декабря вынес первый приговор по делу об убийстве валютчика в центре Львова. Одного из злоумышленников приговорили к 9 годам за решеткой. Он и его сообщники застрелили валютчика и украли у него 1,4 миллиона гривен.
Роберта Запорожца приговорили к тюремному заключению. Трех его сообщников еще ожидают судебные разбирательства. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как мужчины убили валютчика в центре Львова
- Четверо вооруженных мужчин 22 апреля приехали на машине Ford Mondeo на улицу Академика Павлова, что в центре Львова.
- Там они планировали ограбить двух львовян, которые имели при себе значительную сумму денег.
- Злоумышленники увидели из окна авто своих жертв, которые стояли возле дома.
- Тогда двое мужчин вышли из машины. Они, угрожая оружием, хотели ограбить валютчика и его знакомого.
- Однако 49-летний валютчик сопротивлялся. Поэтому злоумышленники его застрелили.
- Мужчины украли у него 1,4 миллиона гривен. Часть этих денег была в валюте.
Смотрите фото с места преступления / Фото полиции Львовщины
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Что делал Запорожец во время ограбления
Запорожец со своим сообщником сидели во время ограбления в машине. В суде злоумышленник рассказал, что они заблокировали выезд из дома.
Также Запорожец избил друга валютчика, чтобы тот не сбежал. После убийства и ограбления все 4 мужчин скрылись с места преступления.
Какой приговор вынес суд
Запорожец заключил соглашение с прокурором о признании виновности и способствовал следствию.
Коллегия судей Лычаковского райсуда Львова в составе Назара Стрепко, Сергея Гирича, Григория Жовнира исследовала все материалы дела. Запорожца признали виновным в разбое. Судьи назначили ему наказание – 9 лет за решеткой. Однако на приговор суда еще можно подать апелляцию.
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