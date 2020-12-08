Лычаковский райсуд 4 декабря вынес первый приговор по делу об убийстве валютчика в центре Львова. Одного из злоумышленников приговорили к 9 годам за решеткой. Он и его сообщники застрелили валютчика и украли у него 1,4 миллиона гривен.

Роберта Запорожца приговорили к тюремному заключению. Трех его сообщников еще ожидают судебные разбирательства. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как мужчины убили валютчика в центре Львова

Четверо вооруженных мужчин 22 апреля приехали на машине Ford Mondeo на улицу Академика Павлова, что в центре Львова.

Там они планировали ограбить двух львовян, которые имели при себе значительную сумму денег.

Злоумышленники увидели из окна авто своих жертв, которые стояли возле дома.

Тогда двое мужчин вышли из машины. Они, угрожая оружием, хотели ограбить валютчика и его знакомого.

Однако 49-летний валютчик сопротивлялся. Поэтому злоумышленники его застрелили.

Мужчины украли у него 1,4 миллиона гривен. Часть этих денег была в валюте.

Смотрите фото с места преступления / Фото полиции Львовщины

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Что делал Запорожец во время ограбления

Запорожец со своим сообщником сидели во время ограбления в машине. В суде злоумышленник рассказал, что они заблокировали выезд из дома.

Также Запорожец избил друга валютчика, чтобы тот не сбежал. После убийства и ограбления все 4 мужчин скрылись с места преступления.

Какой приговор вынес суд

Запорожец заключил соглашение с прокурором о признании виновности и способствовал следствию.

Коллегия судей Лычаковского райсуда Львова в составе Назара Стрепко, Сергея Гирича, Григория Жовнира исследовала все материалы дела. Запорожца признали виновным в разбое. Судьи назначили ему наказание – 9 лет за решеткой. Однако на приговор суда еще можно подать апелляцию.