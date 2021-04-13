Правоохранители направили на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство". Чиновника обвиняют в служебной халатности, в результате которой государство понесло убытки более чем 24 миллионов гривен.

Директору лесхоза грозит до 5 лет тюрьмы. Досудебное расследование в уголовном производстве проводили сотрудники ГБР.

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Директора лесхоза обвиняют в служебной халатности

Правоохранители установили, что директор ГП "Стрыйское лесное хозяйство" подписал акт приема-передачи межевых знаков, не проверив действительных границ лесхоза.

В результате часть территории площадью 0,3 гектара, которая принадлежит лесному фонду, была отчуждена предприятию, осуществляющему добычу полезных ископаемых.

На этой земле незаконно добыли песок на общую сумму свыше 24 миллионов гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Если вину директора лесхоза докажут в суде, ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и штрафом от 4,25 до 12,75 тысячи гривен.

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Директор лесхоза называет это обвинение давлением

По информации ZAXID.NET, директор ГП "Стрыйский лесхоз" Ростислав Павлив называет возбужденное против него уголовное дело давлением за препятствование незаконной добыче песка. Он утверждает, что в течение 4 лет воюет с фирмой, которая без разрешений добывает песок возле Николаева.

По моему заявлению было возбуждено дело по незаконной добычи песка компанией, бенефициаром которой является "Онур". Директор сам признал вину, но возмещения (убытков государству – 24 канал) не произошло,

– отметил чиновник.

Павлив добавил, что в течение 4 лет он защищает лесные угодья и пытается остановить незаконную добычу песка. По словам чиновника, уголовное производство в отношении него открыли с целью давления, чтобы заставить его "молчать о тех делах".

По словам Павлива, фирма "Агробудсервис" на данный момент самовольно добывает песок на новом участке леса площадью 4,3 гектара. По этому захвату земли чиновник также написал заявление в прокуратуру.

Павлив заверил, что документ о границах, который он подписал и который вспоминает ГБР, 10-летней давности. В нем сделали исправления и подвинули границы. И теперь, по словам чиновника, имея эти поддельные документы, компания осуществляет незаконную добычу песка, хотя и не имеет горного отвода.