Во Львове перевозчики хотят повысить стоимость проезда в городском транспорте, так как ежемесячно несут немалые убытки. Они считают, что экономически обоснованная стоимость проезда в автобусах – 14 гривен, а в электротранспорте – больше 12 гривен.

Рассчитывать новую стоимость проезда в городском транспорте будет управление транспорта Львовского горсовета после общественных слушаний. В последний раз цену на проезд повышали в 2019 году.

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Почему перевозчики просят повысить стоимость проезда

Во "Львовэлектротрансе" рассказали, что стоимость проезда нужно увеличить из-за подорожания основных составляющих тарифа: электроэнергии – на 45%, материалов и запчастей – на 20%, зарплаты работников и расходов на обслуживание транспорта – на 25%.

Ежемесячно предприятие получает 5 миллионов гривен убытков, которые ЛКП должно покрывать самостоятельно. Во "Львовэлектротрансе" считают, что экономически обоснованным тарифом на проезд в трамваях и троллейбусах является 12,43 гривны, вместо 6 гривен, которые пассажиры платят сегодня.

Действующий тариф является убыточным для хозяйственной деятельности предприятия, не позволяет внедрять мероприятия по обновлению подвижного состава, улучшению инфраструктуры и повышению квалификации персонала. Следовательно, поднятие тарифа – это вынужденный шаг для стабильной работы предприятия,

– сообщили во "Львовэлектротрансе".

В ЛК "АТП-1" рассказали, что со времени последней корректировки тарифа на проезд в автобусах значительно выросла стоимость материалов и обслуживания транспорта. Поэтому экономически обоснованным тарифом является более 14 гривен, вместо 7 гривен, которые есть сейчас.

"Запчасти подорожали на 20%, обслуживание транспортных средств – на 26%. Фонд оплаты труда увеличился более чем на 30%. Если тариф не будет изменен, "АТП №1" не будет в состоянии вовремя проводить обслуживание и ремонт транспортных средств и не сможет осуществлять надлежащий выпуск автобусов на маршруты", – рассказал директор "АТП №1" Орест Хамула.

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Что говорят в горсовете

"АТП №1" уже подало свои расчеты тарифа на проезд в автобусах в управление транспорта Львовского горсовета. Руководитель этого управления Орест Олеськив рассказал, что их сейчас прорабатывают. По словам чиновника, процедура поднятия стоимости проезда является очень длительной.

Процедура предусматривает консультации с общественностью и проверку расчетов, которые нам подали перевозчики, Антимонопольным комитетом. Только после этого исполком ЛГС может принимать соответствующие решения,

– отметил Олеськив.

По словам чиновника, по расчетам, действительно есть реальные основания для поднятия тарифа. Поэтому в мэрии сейчас думают над форматом, каким образом будут обсуждать этот вопрос. По словам Олеськива, экономически обоснованный тариф обычно выше, чем тот тариф, который утверждается для пассажиров. Сейчас в мэрии решают, как можно покрывать эту разницу для перевозчиков.

Интересно! Во Львове стоимость проезда в городском транспорте пересматривают примерно раз в 2 года. Сначала управление транспорта и перевозчики рассчитывают новый тариф. Затем расчеты выносят на общественные обсуждения, после которых их утверждает исполком ЛГС. В последний раз стоимость проезда во львовских автобусах выросла 1 февраля 2019 года, а в электротранспорте – в январе 2020 года.