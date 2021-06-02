Гибель 6-классника во время экскурсии: у учительницы случился сердечный приступ

На водопаде Каменка в национальном парке "Сколевские Бескиды" 2 июня погиб 12-летний львовский школьник. У учительницы, которая организовала экскурсию случился сердечный приступ.

Вместе с детьми на экскурсии находились 5 взрослых – 3 учителей и 2 родителей. Городское управление образования создаст комиссию для расследования фактов трагедии.

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Правоохранители проводят расследование

Начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик рассказала, что несчастный случай, в результате которого погиб ученик 6 класса одной из львовских школ, случился об 11:42 в селе Каменка.

Дети поехали на экскурсию вместе с работниками учебного заведения и сопровождающими лицами: 3 учителями и 2 родителями. Как нам стало известно, мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он поскользнулся и упал в воду,

– отметила чиновница.

По словам Довганик, на берегу педагоги и медики проводили реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все усилия, спасти жизнь ребенка не удалось. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

У учительницы случился сердечный приступ

Довганик отметила, что у классной руководительницы, которая сопровождала детей на экскурсии, случился сердечный приступ. Сейчас она находится в Сколевской больнице.

"Кроме того, учитель, спасая жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также доставлен в больницу в Сколе", – добавила чиновница.

По ее словам, кроме правоохранителей, обстоятельства трагедии будет расследовать комиссия, которую создаст управления образования.