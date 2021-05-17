Свидетелями ужасного инцидента были более 20 учеников. Некоторые из них испугались и рассказали о случившемся родителям.

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На Львовщине учительница размахивала перед школьником ножом

Во Львовской области в одной из школ вспыхнул скандал. Учительница информатики заставляла 7-классника Владислава съесть бумажный самолетик. После она начала размахивать перед ребенком ножом.

У мальчика не было ручки, поэтому педагог посоветовала ему писать собственной кровью.

Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, палец порежет,

– рассказал школьник.

Женщина говорит, что только пошутила

Учительница говорит, то это была всего лишь шутка, однако дети не поняли ее. Оценку действиям педагога будет давать руководство школы. Родители ученика написали заявление в полицию, потому присоединятся также и правоохранители.

Обратите внимание! Напомним, ранее Сокальский районный суд признал директора Сосновского лицея №2 Наталью Щербань, которая унижала учеников за их одежду и внешний вид, виновной в буллинге и оштрафовал ее на 1 360 гривен.