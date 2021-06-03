Вместе с детьми на экскурсию поехали 5 взрослых. Один из учителей, пытаясь спасти мальчика, получил переохлаждение.

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Учительница находится в реанимации

После трагедии, которая произошла на водопаде Каменка, у 45-летней классной руководительницы случился сердечный приступ. Она попала в реанимацию в Сколевскую центральную районную больницу. Директор медучреждения Олег Андрусишин рассказал, что женщина находится в состоянии средней тяжести.

Вчера после сложной ситуации, которая случилась на водопаде, в нашу больницу госпитализировали 45-летнюю учительницу. В настоящее время ее состояние средней тяжести, она нуждается в дообследовании,

– отметил Андрусишин.

Врач добавил, что сейчас учительницу готовят к компьютерной томографии. В другую больницу ее не будут переводить.

"Женщина будет находиться у нас, ее никуда не будут перевозить. Сейчас ей нужно сделать КТ. Когда будет результат, тогда будем решать, каким будет дальнейшее лечение пациентки и где именно", – подытожил руководитель Сколевской црб.

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