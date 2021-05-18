Женщина скончалась в результате повреждения диафрагмы и легкого. Сейчас правоохранители продолжают вести расследование.
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Хозяйку дома нашли в квартире мертвой
- Правоохранителям 17 мая поступило сообщение о том, что в Самборе в одном из домов нашли тело 50-летней владелицы.
- На место вызова выехали следственно-оперативная группа, патрульные, участковый офицер, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области.
- На теле женщины правоохранители увидели рану в области груди.
- Медики установили, что ножевое ранение, которое нанесли женщине повредило ее легкое и диафрагму.
- Именно эти травмы и привели к смерти женщины.
Мужчина ударил жену ножом в грудь / Фото полиции Львовщины
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Женщину убил ее муж
Правоохранители установили, что женщину ранил ее 50-летний мужчина, с которым они вместе проживали в доме. Вечером 15 мая между супругами возник конфликт. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом в грудь. В полицию и к медикам злоумышленник не обратился. Вместо этого он пытался самостоятельно "вылечить" жену. В конце концов, 17 мая она умерла.
Полицейские задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители задержали злоумышленника / Фото полиции Львовщины