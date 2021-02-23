На Львовщине 21 февраля 50-летний мужчина убил соседскую собаку. Злоумышленник ударил пса, который забежал к нему во двор, лопатой по голове.

Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит ограничение свободы.

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Как мужчина убил собаку

Около 11:00 в полицию обратилась 51-летняя жительница одного из сел Самборского района.

Она рассказала, что сосед убил ее собаку породы "лайка".

На место происшествия выехали следователи. Правоохранители установили, что к правонарушению причастен 50-летний житель этого же села.

Накануне, 21 февраля, пес женщины забежал на двор к ее соседу.

Там мужчина ударил четвероногого по голове деревянной лопатой для отворачивания снега.

Вскоре пес умер. Правоохранители изъяли труп собаки и направили на экспертизу.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители открыли уголовное производство за "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 51 тысяч гривен штрафа, арест на срок до 6 месяцев или до 3 лет ограничения свободы.

Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.