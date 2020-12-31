В Дрогобыче 30 декабря правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры ударил ножом знакомую в живот. Пострадавшая попала в больницу, медики которой позвонили в полицию.

Полицию вызвали медики одной из городских больниц. Злоумышленнику грозит тюрьма. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно На Львовщине мужчина "развлекался", стреляя в прохожих из ружья: фото Как мужчина порезал свою знакомую Правоохранители 30 декабря получили сообщение о женщине, которая попала в одну из дрогобычских больниц с ножевым ранением живота.

Полицейских вызвали медики.

Правоохранители немедленно приехали на место вызова.

Полицейские установили, что 44-летнюю дрогобичанку порезал 40-летний мужчина, который также был жителем Дрогобыча.

Между мужчиной и женщиной в тот день возник конфликт, во время которого злоумышленник ударил женщину ножом в живот.

Мужчина ударил ножом в живот знакомую во время ссоры / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой. Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.