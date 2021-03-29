В Бибрке, что на Львовщине, 28 марта участковый офицер обнаружил тело 61-летнего местного жителя. Правоохранители установили, что мужчину убил его старший брат.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Злоумышленнику может грозить до 15 лет за решеткой.

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Мужчина убил брата во время ссоры

Во время проверки информации о вероятном убийстве участковый офицер в подсобном помещении возле дома 28 марта обнаружил тело 61-летнего жителя Бибрки.

Криминалисты обнаружили у погибшего перелом руки и многочисленные травмы головы, которые и стали причиной смерти.

Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастен его родной 64-летний брат.

Накануне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого старший брат нанес младшему многочисленные удары деревянной палкой по голове.



В Бибрке мужчина убил брата / Фото полиции Львовщины

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.

Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.