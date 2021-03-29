Ударил палкой по голове: на Львовщине мужчина убил младшего брата – фото
В Бибрке мужчина убил своего младшего брата / Полиция Львовщины
В Бибрке, что на Львовщине, 28 марта участковый офицер обнаружил тело 61-летнего местного жителя. Правоохранители установили, что мужчину убил его старший брат.
Источник:полиция Львовщины
Сейчас правоохранители проводят расследование. Злоумышленнику может грозить до 15 лет за решеткой.
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Мужчина убил брата во время ссоры
- Во время проверки информации о вероятном убийстве участковый офицер в подсобном помещении возле дома 28 марта обнаружил тело 61-летнего жителя Бибрки.
- Криминалисты обнаружили у погибшего перелом руки и многочисленные травмы головы, которые и стали причиной смерти.
- Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастен его родной 64-летний брат.
- Накануне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого старший брат нанес младшему многочисленные удары деревянной палкой по голове.
В Бибрке мужчина убил брата / Фото полиции Львовщины
Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой
Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.
Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.
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