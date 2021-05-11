Вскоре суд изберет наказание для мужчины. Правоохранители завершили проведение досудебного расследования.
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Мужчина избил патрульного
- По материалам следствия, 3 января патрульные прибыли на вызов по домашнему насилию на улицу Донецкую.
- Конфликт возник между 38-летним мужчиной и его матерью.
- Львовянин вел себя агрессивно, игнорировал просьбы полицейских успокоиться и ругался.
- После этого он набросился на одного из патрульных и ударил его кулаком в челюсть.
- В результате происшествия правоохранитель получил легкое телесное повреждение.
- Мать злоумышленника отказалась писать заявление на своего сына о домашнем насилии.
Злоумышленник ударил патрульного в челюсть / Фото Львовской облпрокуратуры
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Вскоре состоится судебное заседание
Следователи сообщили львовянину о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Правоохранители завершили проводить досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Вскоре судья изберет подозреваемому наказание.
Следователи завершили проводить расследование / Фото Львовской облпрокуратуры