Вскоре суд изберет наказание для мужчины. Правоохранители завершили проведение досудебного расследования.

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Мужчина избил патрульного

  • По материалам следствия, 3 января патрульные прибыли на вызов по домашнему насилию на улицу Донецкую.
  • Конфликт возник между 38-летним мужчиной и его матерью.
  • Львовянин вел себя агрессивно, игнорировал просьбы полицейских успокоиться и ругался.
  • После этого он набросился на одного из патрульных и ударил его кулаком в челюсть.
  • В результате происшествия правоохранитель получил легкое телесное повреждение.
  • Мать злоумышленника отказалась писать заявление на своего сына о домашнем насилии.

Вдарив патрульного кулаком в щелепу: у Львові судитимуть домашнього насильника – фото
Злоумышленник ударил патрульного в челюсть / Фото Львовской облпрокуратуры

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Вскоре состоится судебное заседание

Следователи сообщили львовянину о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Вскоре судья изберет подозреваемому наказание.

Вдарив патрульного кулаком в щелепу: у Львові судитимуть домашнього насильника – фото
Следователи завершили проводить расследование / Фото Львовской облпрокуратуры