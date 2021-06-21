Трагедия произошла в жилом комплексе "Парус Сити". Правоохранители проводят расследование.
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Парень погиб в затопленном подвале
- Примерно в 19:40 в ЖК "Парус Сити", что на улице Кульпарковской, 93, трагически погиб подросток.
- Он находился в подвале дома, который затопило после дождя.
- Там 16-летнего львовянина ударило током.
- Подросток скончался до приезда медиков скорой.
- Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства происшествия.