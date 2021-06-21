Трагедия произошла в жилом комплексе "Парус Сити". Правоохранители проводят расследование.

Читайте также Пошел плавать и исчез: на Львовщине утонул 14-летний парень – фото

Парень погиб в затопленном подвале

  • Примерно в 19:40 в ЖК "Парус Сити", что на улице Кульпарковской, 93, трагически погиб подросток.
  • Он находился в подвале дома, который затопило после дождя.
  • Там 16-летнего львовянина ударило током.
  • Подросток скончался до приезда медиков скорой.
  • Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства происшествия.