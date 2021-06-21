Ударило током: в подвале львовской новостройки трагически погиб подросток

21 июня 2021 , 10:45
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Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

В подвале одной из львовских новостроек 19 июня погиб 16-летний парень. Его смертельно поразило электрическим током.

Трагедия произошла в жилом комплексе "Парус Сити". Правоохранители проводят расследование.

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Парень погиб в затопленном подвале

  • Примерно в 19:40 в ЖК "Парус Сити", что на улице Кульпарковской, 93, трагически погиб подросток.
  • Он находился в подвале дома, который затопило после дождя.
  • Там 16-летнего львовянина ударило током.
  • Подросток скончался до приезда медиков скорой.
  • Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства происшествия.
Заметьте! В Стрыйском районе Львовщины 10 июня водитель ВАЗ влетел в электроопору. От нее на металлическую ограду оборвался провод под напряжением. Мужчина уперся на забор руками и умер от поражения током.
Автор: Ольга Котів