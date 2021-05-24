Несколько ударов ножом без причины: в Дрогобыче мужчину будут судить за убийство – фото

В центре Дрогобыча 27-летний мужчина без причины убил 50-летнего местного жителя. Он нанес погибшему несколько ударов ножом в шею, живот и спину. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили в суд.

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Злоумышленник убил 50-летнего мужчину

Вечером 24 февраля 2021 года в центре Дрогобыча злоумышленник встретил свою 24-летнюю знакомую и 50-летнего местного жителя.

Без всякой веской причины мужчина нанес потерпевшему 7 ударов ножом в шею, грудь, живот и спину.

50-летний дрогобычанин получил тяжелые ранения и умер на месте.

После этого, воспользовавшись ситуацией, злоумышленник украл из кармана жертвы мобильный телефон.



Злоумышленник убил мужчину без причины / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители завершили досудебное расследование

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и грабеже. Сейчас правоохранители завершили проводить досудебное расследование.

Следователи направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему будет грозить от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.



Мужчина нанес погибшему несколько ударов ножом / Фото Львовской облпрокуратуры



Злоумышленник украл у мужчины телефон / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители завершили проводить расследование / Фото Львовской облпрокуратуры



Обвинительный акт направили в суд / Фото Львовской облпрокуратуры