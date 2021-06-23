Ранее на территории Митрополичьих садов размещалась башня Львовского филиала концерна РРТ. Однако ее демонтировали.

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Митрополичьи сады пытались захватить

Пресс-секретарь Львовской архиепархии УГКЦ Павел Дроздяк сообщил, что 22 июня была попытка рейдерского захвата Митрополичьих садов. Представители Концерна РРТ стянули туда военную технику.

Обидно, что для реализации этих планов используют военнослужащих и машины военной спецтехники в то время, когда страна находится в состоянии войны,

– отметил Дроздяк.

По его словам, вероятно кому-то не нравится, что Митрополитские сады стали открытыми для гостей и общины Львова. Этот земельный участок находится под охраной ЮНЕСКО. По постановлению сессии Львовского горсовета, ее предоставили в постоянное пользование Церкви. На этой земле действует ограничение на капитальное строительство и ограждения.

"Курия Львовской Архиепархии УГКЦ получила земельный участок для обслуживания нижних Митрополичьих садов и прилегающей территории комплекса собора Святого Юра и устройства парково-рекреационной зоны общего пользования", – добавил Дроздяк.

После разговора с представителями мэрии военная техника уехала.



УГКЦ обвинила концерн РРТ в рейдерстве / Фото Павла Дроздяка

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Концерн пока не отреагировал на заявление УГКЦ

По информации ZAXID.NET, представители Концерна РРТ пока никак не прокомментировали вероятный рейдерский захват Митрополичьих садов. На его официальном сайте и в соцсетях до сих пор не опубликовали официального заявления относительно этого случая.

"Сегодня был тяжелый день для всех, есть много вопросов и вещей, которые нужно выяснять. Но хочется поблагодарить команду неравнодушных, которые помогли отстоять правду, – представителям курии, Львовского городского совета, которые вмешались в этот процесс", – отметил Дроздяк.

Заметьте! Святоюрская гора – это комплекс вокруг церкви Святого Юра. Сад вокруг храма появился в 1762 – 1771 годах. Во время своего визита во Львов в Митрополичьих палатах святоюрского комплекса жил Святой Папа Иоанн Павел II.



В митрополичьи сады приехала военная техника / Фото Павла Дроздяка



Митрополичьи сады находятся под охраной ЮНЕСКО / Фото Павла Дроздяка