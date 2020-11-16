На Львовщине в селе Суховоля 15 ноября пьяный мужчина пытался ограбить местный магазин. Злоумышленник угрожал продавщице взорвать гранату. Однако женщина убежала и вызвала полицию.

Инцидент произошел около 16:20. Злоумышленник требовал у продавщицы отдать ему продукты и угрожал взорвать гранату. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина ограбил магазин

Продавщица местного магазина около 16:20 позвонила в полицию. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина хочет ее ограбить и угрожает взорвать гранату.

На место вызова сразу выехали правоохранители.

Они опросили свидетелей происшествия и продавщицу и установили, что мужчина угрожал взорвать магазин, если продавец не даст ему продукты бесплатно.

Однако 37-летняя женщина смогла вызвать полицию. Злоумышленник украл из магазина сумочку продавщицы и скрылся.

Правоохранители вскоре задержали беглеца неподалеку соседнего села в лесу. Пьяный 42-летний житель Городокского района был ранее судим.

Правоохранители нашли у него два предмета, похожие на гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства. Боеприпасы направили на экспертизу.



Мужчина ограбил магазин около 4 часов дня / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за разбой. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Смотрите фото, как задержали злоумышленника с гранатами / Фото полиции Львовщины