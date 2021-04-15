Во Львове планируют построить современный Центр матери и ребенка. Инвестором станет американец, основатель и СЕО компании "Виннер Групп Украина" Иван Гинянский, родители которого являются украинскими эмигрантами.

Строительство Центра матери и ребенка начнется до конца 2021 года. Его планируют создать неподалеку больницы скорой медицинской помощи.

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Во Львове построят современный Центр матери и ребенка

Секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак сообщил в телеграмме, что во Львове планируют построить новое современное медучреждение.

Львов получил непревзойденное предложение. В ближайшие 2 года имеем шанс построить новое, суперсовременное медицинское учреждение – Центр матери и ребенка. Инвестором хочет стать успешный в Украине и США предприниматель, украинец по происхождению,

– рассказал секретарь ЛГС.

По словам Лопачака, для начала работ требуется получить разрешение мэрии на строительство рядом с больницей СМП.

"Соответствующее постановление депутатский корпус рассмотрит на сессии уже 22 апреля. Надеюсь на единогласную поддержку. Мало кому и когда такая возможность случается. Должны реализовать", – подытожил Лопачак.

Центр матери и ребенка станет уникальным медучреждением

Инициатором строительства центра стал генеральный директор Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук. Он рассказал, что новый Центр матери и ребенка станет уникальным лечебным учреждением на западе Украины.

"Высокоспециализированную медицинскую помощь там будут получать преждевременно рожденные дети, дети с врожденными пороками, а также матери с экстрагенитальными патологиями", – добавил медик.

Самчук отметил, что заведение такого же уровня есть только в Киеве – это Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Сейчас именно туда едут женщины со всей Украины с самыми сложными патологиями беременности или плода. Однако даже там нет детской кардиохирургии, которая будет во львовском Центре матери и ребенка.

"У нас ежегодно в Украине рождается 5 тысяч детей с врожденными пороками сердца. Треть из них, не имея оборудования, выписывают из роддомов без диагноза и до 800 малышей, к сожалению, из-за этого умирают", – рассказал директор больницы СМП.

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Что планируют обустроить в Центре матери и ребенка

Самчук отметил, что в центре будет антинатальная хирургия, то есть пороки плода будут корректировать еще до рождения, в утробе матери.

Конечно, Центр матери и ребенка будет иметь современное родильное отделение и неонатологию. Важно, что и рождение и выхаживание детей – включая хирургические вмешательства – будет происходить в одном здании,

– рассказал медик.

Самчук добавил, что с появлением центра и современных медтехнологий, которые там будут применять, смертность среди детей с врожденными патологиями снизится. По словам врача, новое медучреждение целесообразно построить, ведь детские больницы не будут дублировать друг друга, а только дополнять.

Строительство центра начнут в 2021 году

Директор больницы ШМД рассказал, что работы над проектированием корпуса Центра матери и ребенка начнутся уже в 2021 году.

"Центр будет нуждаться в высококачественной диагностике и специалистоах различных отраслей, которые 24/7 есть в пешей доступности в Больнице скорой медицинской помощи", – отметил Самчук.

Общая площадь здания составит ориентировочно 5 тысяч квадратных метров. Там разместят 129 койкомест. В центре создадут приемное и родильное отделения, отделения совместного пребывания матери и ребенка, операционный блок, отделение детской кардиохирургии, отделение детского стационара, центр неонатологии и другие.

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Инвестором станет выходец из Украины Иван Гинянский

Самчук рассказал, что инвестором является американец, основатель и СЕО компании "Виннер Групп Украина" Иван Гинянский.

Он готов вложить 4 миллиона долларов личных средств, чтобы профинансировать проект. Родители пана Гинянского – выходцы из Западной Украины, которые в 30-х годах вынуждены были эмигрировать в США,

– добавил медик.

По словам Самчука, такой подарок Львову Гинянский решил сделать в честь своей матери – украинки Екатерины Радик-Гинянской.

"И мы за это ему очень благодарны. Ведь с его помощью женщины и дети из Львова и всей Западной Украины получат доступ к лучшим мировым медицинским технологиям, которые сохранят им здоровье и жизнь" – подытожил медик.

Интересно! Иван Гинянский не впервые жертвует деньги на развитие детской медицины во Львове. В 2018 году он инвестировал около 2 миллионов евро на реконструкцию и закупку оборудования в неонатальном центре ЛОКЛ.