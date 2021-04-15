Украинский бизнесмен из США пожертвует 4 миллиона долларов на новую детскую больницу во Львове
Во Львове планируют построить современный Центр матери и ребенка. Инвестором станет американец, основатель и СЕО компании "Виннер Групп Украина" Иван Гинянский, родители которого являются украинскими эмигрантами.
Источник:ZAXID.NET
Строительство Центра матери и ребенка начнется до конца 2021 года. Его планируют создать неподалеку больницы скорой медицинской помощи.
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Во Львове построят современный Центр матери и ребенка
Секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак сообщил в телеграмме, что во Львове планируют построить новое современное медучреждение.
Львов получил непревзойденное предложение. В ближайшие 2 года имеем шанс построить новое, суперсовременное медицинское учреждение – Центр матери и ребенка. Инвестором хочет стать успешный в Украине и США предприниматель, украинец по происхождению,
– рассказал секретарь ЛГС.
По словам Лопачака, для начала работ требуется получить разрешение мэрии на строительство рядом с больницей СМП.
"Соответствующее постановление депутатский корпус рассмотрит на сессии уже 22 апреля. Надеюсь на единогласную поддержку. Мало кому и когда такая возможность случается. Должны реализовать", – подытожил Лопачак.
Центр матери и ребенка станет уникальным медучреждением
Инициатором строительства центра стал генеральный директор Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук. Он рассказал, что новый Центр матери и ребенка станет уникальным лечебным учреждением на западе Украины.
"Высокоспециализированную медицинскую помощь там будут получать преждевременно рожденные дети, дети с врожденными пороками, а также матери с экстрагенитальными патологиями", – добавил медик.
Самчук отметил, что заведение такого же уровня есть только в Киеве – это Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Сейчас именно туда едут женщины со всей Украины с самыми сложными патологиями беременности или плода. Однако даже там нет детской кардиохирургии, которая будет во львовском Центре матери и ребенка.
"У нас ежегодно в Украине рождается 5 тысяч детей с врожденными пороками сердца. Треть из них, не имея оборудования, выписывают из роддомов без диагноза и до 800 малышей, к сожалению, из-за этого умирают", – рассказал директор больницы СМП.
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Что планируют обустроить в Центре матери и ребенка
Самчук отметил, что в центре будет антинатальная хирургия, то есть пороки плода будут корректировать еще до рождения, в утробе матери.
Конечно, Центр матери и ребенка будет иметь современное родильное отделение и неонатологию. Важно, что и рождение и выхаживание детей – включая хирургические вмешательства – будет происходить в одном здании,
– рассказал медик.
Самчук добавил, что с появлением центра и современных медтехнологий, которые там будут применять, смертность среди детей с врожденными патологиями снизится. По словам врача, новое медучреждение целесообразно построить, ведь детские больницы не будут дублировать друг друга, а только дополнять.
Строительство центра начнут в 2021 году
Директор больницы ШМД рассказал, что работы над проектированием корпуса Центра матери и ребенка начнутся уже в 2021 году.
"Центр будет нуждаться в высококачественной диагностике и специалистоах различных отраслей, которые 24/7 есть в пешей доступности в Больнице скорой медицинской помощи", – отметил Самчук.
Общая площадь здания составит ориентировочно 5 тысяч квадратных метров. Там разместят 129 койкомест. В центре создадут приемное и родильное отделения, отделения совместного пребывания матери и ребенка, операционный блок, отделение детской кардиохирургии, отделение детского стационара, центр неонатологии и другие.
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Инвестором станет выходец из Украины Иван Гинянский
Самчук рассказал, что инвестором является американец, основатель и СЕО компании "Виннер Групп Украина" Иван Гинянский.
Он готов вложить 4 миллиона долларов личных средств, чтобы профинансировать проект. Родители пана Гинянского – выходцы из Западной Украины, которые в 30-х годах вынуждены были эмигрировать в США,
– добавил медик.
По словам Самчука, такой подарок Львову Гинянский решил сделать в честь своей матери – украинки Екатерины Радик-Гинянской.
"И мы за это ему очень благодарны. Ведь с его помощью женщины и дети из Львова и всей Западной Украины получат доступ к лучшим мировым медицинским технологиям, которые сохранят им здоровье и жизнь" – подытожил медик.
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