"Украинская Галицкая Партия" отзывает своих депутатов из Львовского облсовета. Причиной этому стала коалиция депутатов УГП в ЛОС с народными избранниками из фракций "Европейская Солидарность", "За Майбутне", "Свобода", "Народный Рух Украины", "Батькивщина" и "Слуга народа", среди которых одиозные лица с коррупционной репутацией .

Источник: "Украинская Галицкая Партия"

Депутаты Львовского облсовета от УГП не выполнили решение политсовета партии и подписали меморандум, который был коалиционным соглашением для создания большинства в ЛОС. Следствием этого стало исключение из "Украинской Галицкой Партии" руководителя фракции в ЛОС, его заместителя и членов совета Львовской областной организации.

Интересно Львовский монастырь переобустроят под детский дом: на каком этапе ремонт

Почему УГП не хотела создавать коалицию в ЛОС

По словам пресс-службы УГП, целью создания партии было утверждение Украины как государства, "Украинского по сути и европейской по ценностям". Эти ценности являются приоритетными для УГП. Для этого в партии выбирают политсовет – коллективный руководящий орган, решения которого являются обязательными для всех партийцев.

Политсовет УГП предостерег новоизбранных депутатов Львовского облсовета от создания коалиций с политсилами, в составе которых есть "одиозные личности, которые дискредитировали себя за предыдущие годы и были причастны к хищению имущества и денег общин". В частности, УГП не хотела создавать коалицию с фракциями "Европейская Солидарность", "За Майбутне", "Свобода", "Народный Рух Украины", "Батькивщина" и "Слуга народа".

К сожалению, депутаты ЛОС от УГП не выполнили решение политсовета и подписали меморандум, который фактически является коалиционным соглашением для создания большинства в ЛОС. Сразу после подписания меморандума новосозданное большинство единодушно проголосовало за кандидатуру председателя и заместителей ЛОС,

– рассказали в пресс служба.

Все эти события сопровождались договоренностями, которые "цинично пренебрегли принятым порядком тайного голосования". Именно поэтому политсовет обратился к депутатам и членам совета ЛОС от УГП с требованием отозвать свои подписи под меморандумом.

Читайте также Юристы готовят коллективный иск против "Львовгаз сбыта": как к нему можно присоединиться

Почему УГП отозвала своих депутатов

Депутаты от УГП во Львовском облсовете проигнорировали просьбу политсовета. Поэтому руководителя фракции УГП в ЛОС, его заместителя и членов совета Львовской областной организации исключили из партии.

"В настоящее время депутаты ЛОС от УГП находятся в коалиции с депутатами, среди которых одиозные лица с коррупционной репутацией. Игнорирование бывшими членами партии решений Политсовета УГП стало свершившимся фактом", – добавили в пресс-служба.

Именно поэтому "Украинская Галицкая Партия" инициировала отзыв депутатов ЛОС от УГП в декабре 2021 года.