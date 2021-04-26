Вез почти миллион гривен: украинские таможенники изъяли у поляка кругленькую сумму – фото
Украинские таможенники изъяли валюты почти на миллион гривен / Государственная таможенная служба Украины
Работники Галицкой таможни 25 апреля изъяли у поляка валюты почти на миллион гривен. Мужчина ее не задекларировал, и вскоре дело направят в суд.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне". Мужчине может грозить штраф и конфискация наличности.
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Таможенники изъяли почти миллион гривен
- Таможенники 25 апреля в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" изъяли у 56-летнего гражданина Польши более 76 тысяч злотых и почти 9 тысяч английских фунтов.
- Мужчина вез наличность, которая, по курсу Нацбанка, составляет почти 1 миллион гривен.
- Он направлялся в Польшу за рулем своего легкового автомобиля.
- Для пересечения границы водитель избрал полосу движения "зеленый коридор".
- Во время таможенного контроля он не предоставил разрешение на перемещение наличности и письменно ее не задекларировал.
- Поэтому таможенники составили на поляка протокол за "нарушение порядка прохождения таможенного контроля" в "зеленом коридоре".
- Валюту изъяли, а дело вскоре направят в суд.
- За такое правонарушение мужчине может грозить 1700 гривен штрафа и конфискация наличности.
Поляк перевозил почти миллион гривен / Фото Галицкая таможня
Таможенники изъяли деньги / Фото Галицкая таможня
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