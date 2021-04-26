Работники Галицкой таможни 25 апреля изъяли у поляка валюты почти на миллион гривен. Мужчина ее не задекларировал, и вскоре дело направят в суд.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне". Мужчине может грозить штраф и конфискация наличности. К теме Спрятал в машине: львовянин пытался вывезти в Польшу почти 66 килограммов янтаря Таможенники изъяли почти миллион гривен Таможенники 25 апреля в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" изъяли у 56-летнего гражданина Польши более 76 тысяч злотых и почти 9 тысяч английских фунтов.

Мужчина вез наличность, которая, по курсу Нацбанка, составляет почти 1 миллион гривен.

Он направлялся в Польшу за рулем своего легкового автомобиля.

Для пересечения границы водитель избрал полосу движения "зеленый коридор".

Во время таможенного контроля он не предоставил разрешение на перемещение наличности и письменно ее не задекларировал.

Поэтому таможенники составили на поляка протокол за "нарушение порядка прохождения таможенного контроля" в "зеленом коридоре".

Валюту изъяли, а дело вскоре направят в суд.

За такое правонарушение мужчине может грозить 1700 гривен штрафа и конфискация наличности. Обратите внимание! По украинскому законодательству, без декларирования гражданам можно перевозить через границу не более чем 10 тысяч евро. Если сумма превышает 10 тысяч евро, по настоящему курсу, ее обязательно нужно письменно задекларировать в полном объеме.

Поляк перевозил почти миллион гривен / Фото Галицкая таможня Таможенники изъяли деньги / Фото Галицкая таможня