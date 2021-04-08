В зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный Игорь Байтала. Его тело прибудет на Львовщину 10 апреля. Прощание с погибшим бойцом состоится в центре Львова.

Байтала погиб в возрасте 26 лет. Военный был родом из Жидачева, что на Львовщине.

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С бойцом будут прощаться в центре Львова

Тело погибшего украинского военнослужащего Игоря Байталы доставят на Львовщину в субботу, 10 апреля. Прощание с бойцом состоится утром того же дня на площади возле памятника Тарасу Шевченко, который расположен в центре Львова.

После процессия отправится в Жидачев. О времени и месте захоронения сообщат дополнительно.

Обратите внимание! В течение 2021 года боевики на Донбассе убили по меньшей мере 31 украинского защитника. Больше всего военных погибло 26 марта – в результате обстрелов под Шумами смертельные ранения получили 4 бойцов.

Что известно о гибели Игоря Байталы