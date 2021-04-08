С убитым украинским защитником Игорем Байталой будут прощаться во Львове
Прощание с Игорем Байталой состоится во Львове / "Українська правда"
В зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный Игорь Байтала. Его тело прибудет на Львовщину 10 апреля. Прощание с погибшим бойцом состоится в центре Львова.
Источник:Львовская облгосадминистрация
Байтала погиб в возрасте 26 лет. Военный был родом из Жидачева, что на Львовщине.
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С бойцом будут прощаться в центре Львова
Тело погибшего украинского военнослужащего Игоря Байталы доставят на Львовщину в субботу, 10 апреля. Прощание с бойцом состоится утром того же дня на площади возле памятника Тарасу Шевченко, который расположен в центре Львова.
После процессия отправится в Жидачев. О времени и месте захоронения сообщат дополнительно.
Что известно о гибели Игоря Байталы
- Житель Жидачева 26-летний Игорь Байтала проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
- Вечером 3 апреля он исчез в районе поселка Шумы Донецкой области.
- Российские боевики через 3 дня, 6 апреля, передали тело погибшего украинским военным.
- Обстоятельства исчезновения и гибели бойца устанавливают.
- В бригаде рассматривают разные версии – потерю ориентировки или даже похищение.
- У Байталы остались родители, брат и две сестры.
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