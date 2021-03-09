Правоохранитель 8 марта, возвращаясь домой с дежурства, случайно задержал вора. Злоумышленник вырвал у мужчины из рук сумку, в которой лежали 40 тысяч гривен.

Инцидент произошел на улице Валовой около 9:00. Полицейский услышал крики и побежал на помощь.

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Вор вырвал сумку с деньгами и пытался убежать

Около 9:00 на улице Торговой патрульный , возвращаясь домой с ночного дежурства, услышал крики о помощи.

, возвращаясь домой с ночного дежурства, о помощи. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, правоохранитель вместе с прохожими задержал злоумышленника, который, со слов очевидцев, ограбил мужчину и убегал.

вместе с прохожими злоумышленника, который, со слов очевидцев, и убегал. На место происшествия приехали следователи.

Они установили, что в 9:00 вблизи одного из кафе на улице Валовой злоумышленник подбежал к 60-летнему местному жителю и вырвал у него из рук сумку, в которой лежали 40 тысяч гривен.

в которой лежали 40 тысяч гривен. После этого вор начал убегать.

Полицейские установили личность задержанного. Им оказался 36-летний житель Золочевского района.

задержанного. Им оказался 36-летний житель Золочевского района. Правоохранители изъяли у него все вещественные доказательства.



В Самборе патрульный случайно задержал грабителя / Фото полиции Львовщины

Злоумышленнику сообщили о подозрении

Следователи 9 марта сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 4 до 6 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.