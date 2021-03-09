Украл 40 тысяч гривен: в Самборе патрульный случайно задержал грабителя – фото
Правоохранитель 8 марта, возвращаясь домой с дежурства, случайно задержал вора. Злоумышленник вырвал у мужчины из рук сумку, в которой лежали 40 тысяч гривен.
Источник:Полиция Львовской области
Инцидент произошел на улице Валовой около 9:00. Полицейский услышал крики и побежал на помощь.
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Вор вырвал сумку с деньгами и пытался убежать
- Около 9:00 на улице Торговой патрульный, возвращаясь домой с ночного дежурства, услышал крики о помощи.
- Мгновенно сориентировавшись в ситуации, правоохранитель вместе с прохожими задержал злоумышленника, который, со слов очевидцев, ограбил мужчину и убегал.
- На место происшествия приехали следователи.
- Они установили, что в 9:00 вблизи одного из кафе на улице Валовой злоумышленник подбежал к 60-летнему местному жителю и вырвал у него из рук сумку, в которой лежали 40 тысяч гривен.
- После этого вор начал убегать.
- Полицейские установили личность задержанного. Им оказался 36-летний житель Золочевского района.
- Правоохранители изъяли у него все вещественные доказательства.
В Самборе патрульный случайно задержал грабителя / Фото полиции Львовщины
Злоумышленнику сообщили о подозрении
Следователи 9 марта сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 4 до 6 лет за решеткой.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
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