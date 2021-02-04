Во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которые напали на женщину в ее собственном доме. Один из мужчин ударил ее по голове и украл деньги и ювелирные украшения на более 4,5 миллиона гривен.

Источник: телеграмм Департамента уголовного розыска Злоумышленники напали на женщину в конце января. К задержанию нападавших привлекли сотрудников Управления уголовного розыска, оперативников и спецназовцев "КОРД". Интересно На Львовщине 2 пенсионерки отдали телефонным мошенникам более 80 тысяч гривен Как злоумышленники напали на женщину Один из злоумышленников проник в дом, когда 43-летняя хозяйка находилась дома.

Мужчина, угрожая пистолетом и ножом, требовал открыть сейф.

В подтверждение своих угроз нападавший ударил женщину по голове.

Понимая, что ее жизнь в реальной опасности, пострадавшая открыла сейф.

Нападающий забрал оттуда деньги и ювелирные изделия более чем на 4,5 миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников. Сейчас продолжаются следственные действия по месту их жительства.

Следователи изъяли оружие, похищенные деньги и другие вещественные доказательства.

Правоохранители задержали нападавших / Фото Департамента уголовного розыска