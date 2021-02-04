Ворвались в дом и украли 4,5 миллиона гривен: во Львове задержали злоумышленников – фото
Во Львове задержали мужчин, которые ворвались в дом и ограбили хозяйку / Департамент уголовного розыска
Во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которые напали на женщину в ее собственном доме. Один из мужчин ударил ее по голове и украл деньги и ювелирные украшения на более 4,5 миллиона гривен.
Источник: телеграмм Департамента уголовного розыска
Злоумышленники напали на женщину в конце января. К задержанию нападавших привлекли сотрудников Управления уголовного розыска, оперативников и спецназовцев "КОРД".
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Как злоумышленники напали на женщину
- Один из злоумышленников проник в дом, когда 43-летняя хозяйка находилась дома.
- Мужчина, угрожая пистолетом и ножом, требовал открыть сейф.
- В подтверждение своих угроз нападавший ударил женщину по голове.
- Понимая, что ее жизнь в реальной опасности, пострадавшая открыла сейф.
- Нападающий забрал оттуда деньги и ювелирные изделия более чем на 4,5 миллиона гривен.
- Правоохранители задержали злоумышленников. Сейчас продолжаются следственные действия по месту их жительства.
- Следователи изъяли оружие, похищенные деньги и другие вещественные доказательства.
Правоохранители задержали нападавших / Фото Департамента уголовного розыска
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