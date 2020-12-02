Украл вещи на 230 тысяч гривен: на Львовщине задержали квартирного вора – фото
В Стебнике на Львовщине задержали мужчину, которого подозревают в квартирных кражах. Местный житель обокрал 4 квартиры и нанес владельцам квартир ущерб более чем на 230 тысяч гривен.
Мужчина проникал в квартиры, подбирая нужный ключ. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина грабил квартиры
- Ранее судимый 32-летний житель Стебника грабил квартиры в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года.
- За это время он успел ограбить 4 квартиры.
- Общая сумма ущерба, который нанес злоумышленник, составляет более 230 тысяч гривен.
- Правоохранители установили, что мужчина проникал в квартиры путем подбора ключа.
- Он похищал из квартир деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, флэшкарты и другие ценные вещи.
Что грозит злоумышленнику
Следователи 26 ноября сообщили злоумышленнику о подозрении в краже с проникновением в жилье, причинившем значительный ущерб. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Мужчина обокрал 4 квартиры / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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