В Стебнике на Львовщине задержали мужчину, которого подозревают в квартирных кражах. Местный житель обокрал 4 квартиры и нанес владельцам квартир ущерб более чем на 230 тысяч гривен.

Мужчина проникал в квартиры, подбирая нужный ключ. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина грабил квартиры

Ранее судимый 32-летний житель Стебника грабил квартиры в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

За это время он успел ограбить 4 квартиры.

Общая сумма ущерба, который нанес злоумышленник, составляет более 230 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что мужчина проникал в квартиры путем подбора ключа.

Он похищал из квартир деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, флэшкарты и другие ценные вещи.

Что грозит злоумышленнику

Следователи 26 ноября сообщили злоумышленнику о подозрении в краже с проникновением в жилье, причинившем значительный ущерб. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Мужчина обокрал 4 квартиры / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины