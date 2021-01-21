В Радехове на Львовщине задержали 19-летнего злоумышленника. Парень 20 января украл "Жигули" и пытался спрятать машину на заброшенном заводе.

Несмотря на свой молодой возраст парень уже был ранее судим. За это преступление ему грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как 19-летний парень украл "Жигули"

Правоохранителям 20 января поступило сообщение от 18-летнего жителя Радехова.

Парень рассказал, что кто-то похитил его автомобиль ВАЗ-21013. По его словам, "Жигули" исчезли ночью.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 19-летний местный житель, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Вскоре полицейские разыскали похищенный автомобиль, который злоумышленник спрятал на территории заброшенного завода.



В Радехове 19-летний парень украл авто / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном завладении автомобилем. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 3 до 5 лет за решеткой.

По решению суда подозреваемый находится под стражей. "Жигули", которые похитил злоумышленник, правоохранители изъяли. Сейчас продолжается досудебное расследование.