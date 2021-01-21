Украл "Жигули" и спрятал на заводе: на Львовщине задержали 19-летнего парня – фото
В Радехове на Львовщине задержали 19-летнего злоумышленника. Парень 20 января украл "Жигули" и пытался спрятать машину на заброшенном заводе.
Несмотря на свой молодой возраст парень уже был ранее судим. За это преступление ему грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как 19-летний парень украл "Жигули"
- Правоохранителям 20 января поступило сообщение от 18-летнего жителя Радехова.
- Парень рассказал, что кто-то похитил его автомобиль ВАЗ-21013. По его словам, "Жигули" исчезли ночью.
- Правоохранители установили, что к преступлению причастен 19-летний местный житель, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.
- Вскоре полицейские разыскали похищенный автомобиль, который злоумышленник спрятал на территории заброшенного завода.
В Радехове 19-летний парень украл авто / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном завладении автомобилем. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 3 до 5 лет за решеткой.
По решению суда подозреваемый находится под стражей. "Жигули", которые похитил злоумышленник, правоохранители изъяли. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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