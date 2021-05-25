Разворовали более 2 миллионов на вывозе мусора: во Львове задержали участников схемы – фото

Правоохранители задержали предпринимателей, которые занимались вывозом львовского мусора. По информации следствия, они разработали преступную схему, с помощью которой присвоили более 2 миллионов гривен из городского бюджета.

Следователи уже сообщили о подозрении организатору и 4 участникам преступной группировки. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Интересно Взяли 2000 долларов взятки у подозреваемого: ГБР задержало во Львове 2 полицейских-криминалистов

Злоумышленники присвоили более 2 миллионов гривен

По информации следствия, руководитель и владелец частного перевозчика мусора организовали преступную схему.

Его сообщниками были логист фирмы, владелец, заместитель директора и начальник службы безопасности других частных фирм, которые предоставляли аналогичные услуги.

Участники группировки в течение 2020 года подавали во Львовский горсовет документы с ложными данными о расстоянии, куда они везли мусор, и завышенным объемом услуг, которые они предоставили.

Кроме этого, злоумышленники вывозили мусор ночью за наличные без соответствующих разрешений.

Отходы выбрасывали за пределами города или в других областях на несанкционированных свалках.

Разницу между деньгами, которые отмечали в документах, и теми, которые фактически потратили на вывоз мусора, распределяли между всеми участниками группировки.

Известно, что по этой схеме фирмам безосновательно выплатили более 2 миллионов гривен из городского бюджета Львова.

Правоохранители ночью, 25 мая, задержали автомобиль во время отгрузки мусора. У водителя машины не было документов на выгрузку отходов.



Злоумышленники присвоили более 2 миллионов гривен / Фото Нацполиции

Читайте также На Львовщине мошенники под видом медиков выманивали у людей деньги на операции для родных: фото

Злоумышленникам сообщили о подозрении

Следователи сообщили организатору и 4 участникам преступной группировки о подозрении в "присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить от 7 до 12 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители провели обыски в офисах предприятий перевозчиков мусора, коммунальных предприятий, жилищах подозреваемых и на незаконных свалках на территории Житомирской, Львовской и Киевской областей. Во время обысков следователи изъяли бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре, задержанным изберут меры пресечения и отстранят их от должностей.

По информации ZAXID.NET , прокуратура подозревает в этом преступлении руководство компании "Гринера". В 2020 году правоохранители обвиняли фирму в незаконном вывозе мусора в Жидачевский район.



Участники преступной группы занимались вывозом мусора из Львова / Фото Нацполиции

Злоумышленники вносили ложные данные в документы / Фото Нацполиции



Мужчинам грозит тюрьма / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры