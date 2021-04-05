СБУ разоблачила должностных лиц "Львовской железной дороги" на присвоении 20 миллионов гривен во время закупок оборудования. Они организовали сделку вместе с руководством одного из заводов на Востоке Украины.

Руководство "Львовской железной дороги" планировало воплотить такую же схему в других подразделениях Укрзализныци. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.

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Чиновники присвоили более 20 миллионов гривен

По информации ZAXID.NET, чиновники "Львовской железной дороги" и одного из заводов в Краматорске организовали сделку.

Они заказывали на предприятии оборудование по втрое завышенной цене.

Только на одном из соглашений о закупке станка с программным обеспечением они присвоили более 20 миллионов гривен.

В Киеве 2 апреля оперативники СБУ задержали посредников, которые должны были передать часть отката должностным лицам "Львовской железной дороги" – более 10,5 миллионов гривен.



Смотрите видео задержания посредников должностных лиц Укрзализныци:

Правоохранители проводят обыски

Следователи открыли уголовное производство за "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". Правоохранители провели обыски у должностных лиц предприятия и в офисах коммерческих партнеров во Львове, Киеве и Краматорске. Во время обысков оперативники изъяли:

бухгалтерию;

компьютерную технику;

крупную сумму наличных сомнительного происхождения.

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Смотрите фото обысков в кабинетах должностных лиц Укрзализныци / Фото СБУ

Также Правоохранители установили, что в 2021 году злоумышленники планировали организовать такую же схему в других подразделениях Укрзализныци. Сейчас следователи проводят расследование. Они пытаются установить все эпизоды присвоения денег должностными лицами "Львовской железной дороги". Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении и изберут меры пресечения.