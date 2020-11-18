Украли 3,5 миллиона гривен: во Львове задержали воров-гастролеров – видео
Львовские правоохранители 18 ноября задержали воров-гастролеров, которые работали на территории всей Украины. Преступники специализировались на ограблениях офисов и банкоматов. Они украли около 3,5 миллиона гривен.
Злоумышленники обокрали по меньшей мере 8 офисов и банкоматов. Правоохранители задержали организатора и 3 участников преступной группы. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.
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Как следователи расследовали дело воров-гастролеров
- В течение 2 месяцев на Львовщине ограбили несколько офисов.
- Следователи проанализировали преступления и обнаружили характерный почерк преступников.
- Правоохранители пришли к выводу, что все кражи совершила одна группа злоумышленников.
- Впоследствии правоохранители установили всех членов группировки.
- Ее участниками были четверо жителей Львовщины в возрасте от 29 до 51 года.
Как воры грабили офисы и банкоматы
Преступники грабили исключительно офисы, магазины и банкоматы. Готовясь к краже, злоумышленники использовали различные автомобили. После "налета" авто продавали или разбирали на запчасти.
Преступники работали исключительно ночью и использовали спецтехнику – устройства для приглушения и поиска радиосигнала. Тщательная подготовка позволяла злоумышленникам тратить до 20 минут на ограбление.
Смотрите видео задержания воров-гастролеров:
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Как задержали злоумышленников
- Следователи заочно сообщили организатору и 3 участникам группировки о подозрениях в совершении преступления в составе организованной группы и объявили их в розыск.
- Утром 18 ноября правоохранители и спецназовцы задержали всех участников преступной группы.
- Двое злоумышленников пытались скрыться от полицейских. Однако их все равно поймали.
- Правоохранители провели 20 санкционированных обысков.
- Они изъяли спецтехнику и другие орудия для ограблений, ювелирные изделия, номерные знаки иностранной регистрации, автомобили и другие вещи, которые подтверждают причастность мужчин к преступлениям.
Что угрожает злоумышленникам
Сейчас правоохранители установили причастность злоумышленников к не менее 8 кражам на территории Львовской, Тернопольской и Волынской областей. В результате этих преступлений мужчины похитили почти 3,5 миллиона гривен.
Организатора и трех участников группировки доставили в Галицкий райсуд Львова. Там судья изберет для них меры пресечения.
За кражи злоумышленникам может грозить до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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