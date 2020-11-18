Львовские правоохранители 18 ноября задержали воров-гастролеров, которые работали на территории всей Украины. Преступники специализировались на ограблениях офисов и банкоматов. Они украли около 3,5 миллиона гривен.

Злоумышленники обокрали по меньшей мере 8 офисов и банкоматов. Правоохранители задержали организатора и 3 участников преступной группы. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Как следователи расследовали дело воров-гастролеров

В течение 2 месяцев на Львовщине ограбили несколько офисов.

Следователи проанализировали преступления и обнаружили характерный почерк преступников.

Правоохранители пришли к выводу, что все кражи совершила одна группа злоумышленников.

Впоследствии правоохранители установили всех членов группировки.

Ее участниками были четверо жителей Львовщины в возрасте от 29 до 51 года.

Как воры грабили офисы и банкоматы

Преступники грабили исключительно офисы, магазины и банкоматы. Готовясь к краже, злоумышленники использовали различные автомобили. После "налета" авто продавали или разбирали на запчасти.

Преступники работали исключительно ночью и использовали спецтехнику – устройства для приглушения и поиска радиосигнала. Тщательная подготовка позволяла злоумышленникам тратить до 20 минут на ограбление.

Смотрите видео задержания воров-гастролеров:

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Как задержали злоумышленников

Следователи заочно сообщили организатору и 3 участникам группировки о подозрениях в совершении преступления в составе организованной группы и объявили их в розыск.

Утром 18 ноября правоохранители и спецназовцы задержали всех участников преступной группы.

Двое злоумышленников пытались скрыться от полицейских. Однако их все равно поймали.

Правоохранители провели 20 санкционированных обысков.

Они изъяли спецтехнику и другие орудия для ограблений, ювелирные изделия, номерные знаки иностранной регистрации, автомобили и другие вещи, которые подтверждают причастность мужчин к преступлениям.

Что угрожает злоумышленникам

Сейчас правоохранители установили причастность злоумышленников к не менее 8 кражам на территории Львовской, Тернопольской и Волынской областей. В результате этих преступлений мужчины похитили почти 3,5 миллиона гривен.

Организатора и трех участников группировки доставили в Галицкий райсуд Львова. Там судья изберет для них меры пресечения.

За кражи злоумышленникам может грозить до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.