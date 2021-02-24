На Львовщине правоохранители задержали группировку серийных воров. Злоумышленники работали только ночью. Они грабили офисы и банкоматы. Предварительно известно, что воры украли около 3,5 миллиона гривен.

Злоумышленники для ограблений использовали различные машины, которые потом разбирали на запчасти. Также в их арсенале были устройства для глушения и поиска радиосигнала.

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Как злоумышленники грабили офисы и банкоматы

Злоумышленники "работали" на территории Львовской и Тернопольской областей.

Правоохранители, проанализировав собранную информацию с мест преступлений и обнаружив характерный "почерк" воров, сделали вывод, что кражи совершили члены одной преступной группировки.

сделали вывод, что кражи совершили члены одной преступной группировки. В нее входили 5 жителей Львовщины в возрасте от 29 до 51 года.

Злоумышленники грабили исключительно офисы, магазины и банкоматы.

При подготовке к операции и во время ограбления они использовали разные автомобили.

После "налета" авто продавали или разбирали на запчасти.

Работали воры только ночью.

Они использовали новейшую спецтехнику – устройства для глушения и поиска радиосигнала.

– устройства для глушения и поиска радиосигнала. Тщательная подготовка позволяла злоумышленникам тратить на ограбление до 20 минут.

18 ноября правоохранители задержали 4 участников группировки, двое из которых пытались скрыться. Впоследствии полицейские задержали и пятого участника.

Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленникам

На основании собранных доказательств следователи сообщили организатору и 4 участникам группировки о подозрениях в "совершении преступления в составе организованной группы". Галицкий райсуд Львова избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт в отношении 5 злоумышленников направили в суд. Во время расследования полицейские установили причастность злоумышленников к совершению 5 грабежей на территории Львовской и Тернопольской областей, в результате которых они похитили почти 3,5 миллиона гривен. Если вину подозреваемых докажут в суде, им будет грозить до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.