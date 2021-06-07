Земли незаконно приватизировали и несколько раз продали. Чтобы организовать эту земельную аферу злоумышленники подделывали решение исполкома Брюховицкого поселкового совета.

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СБУ разоблачила преступную схему отчуждения земель

Сотрудники СБУ разоблачили схему незаконной продажи земли в лесу в Брюховичах.

По информации следствия, 6 земельных участков площадью 0,15 гектара принадлежали государству и находились в пользовании ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр".

и находились в пользовании ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр". В июле 2020 года эту землю приватизировали на подставных лиц. Документы оформил государственный регистратор Солонковского сельского совета Михаил Живко .

. Он оформлял право собственности на землю на основании поддельных документов , в частности решений исполкома Брюховицкого поселкового совета.

, в частности решений исполкома Брюховицкого поселкового совета. За эту свою работу Живко должен был получить неофициальную оплату . Однако пока неизвестно, в конце концов он получил какие-то деньги.

. Однако пока неизвестно, в конце концов он получил какие-то деньги. Правоохранители установили, что государственный регистратор был причастен к незаконному оформлению по меньшей мере 3 из 6 участков.

Эксперты оценили сумму убытков в 4,5 миллиона гривен .

. Прокуратура подала ходатайство об отстранении Живко от должности на время следствия. Однако, судья Шевченковского райсуда Петр Невойт не удовлетворил его.

Интересно! Живко уже не впервые подозревают в причастности к земельным махинациям. Именно он оформил право собственности на участок, где должны были построить продолжение Львовской улицы Вернадского. Владельцем этой земли стал зять Богдана Дубневича Тарас Колодий.



Красным выделены участки, оказавшиеся в собственности родственников Бокала / Фото ZAXID.NET

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Конечными владельцами краденых участков стали родственники Бокала

Все 6 земельных участков расположены на улице Музейной вблизи религиозного центра Свидетелей Иеговы. По данным государственной кадастровой карты, после земельных махинаций их объединили в 4 больших участка.

Владелицей одного из участков площадью 0,35 гектара является дочь экс-таможенника Марьяна Бокало . Также ей принадлежит соседний участок площадью 0,33 гектара .

является дочь экс-таможенника . Также ей принадлежит соседний участок площадью . Отцу фигуранта списка СНБО Василию Бокалу принадлежит еще один участок площадью 0,318 гектара .

принадлежит еще один участок площадью . Владельцем четвертого земельного участка площадью 0,318 гектара является сын бизнес-партнера и, вероятно, родственник Бокала Тарас Гнидец.

Рядом с незаконно приватизированными землями есть еще несколько участков, которые принадлежат близкому окружению экс-таможенника. Владелицей одной из них является его мать Анна Бокало. Еще 2 принадлежат Тарасу Гнидцу и одна – Ярославу Гнидцу.

По соседству с землей Бокалов размещен участок площадью 0,15 гектара, который принадлежит вдове бывшего председателя ЛОГА Степана Сенчука Людмиле Сенчук.

Еще одним участком владеют политик Юрий Турянский и его жена Оксана Сапрыка. Он получил эту землю в 2019 году. У Турянского неподалеку также есть дом, где он официально зарегистрирован.

В прокуратуре сообщили, что к краже земли в Брюховичах были причастны еще 2 предпринимателя. Один из них сейчас находится под домашним арестом.

Обратите внимание! СНБО 2 апреля ввел в действие санкции против компаний украинских контрабандистов. В список вошли фирмы, которые связывают с львовскими бизнесменами Владимиром Дидухом и Иваном Бокалом. Последний, в 2000 годах работал начальником Рава-Русской таможни. Позже Бокало был депутатом Львовского облсовета от "Сильной Украины".