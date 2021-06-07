Земли незаконно приватизировали и несколько раз продали. Чтобы организовать эту земельную аферу злоумышленники подделывали решение исполкома Брюховицкого поселкового совета.
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СБУ разоблачила преступную схему отчуждения земель
- Сотрудники СБУ разоблачили схему незаконной продажи земли в лесу в Брюховичах.
- По информации следствия, 6 земельных участков площадью 0,15 гектара принадлежали государству и находились в пользовании ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр".
- В июле 2020 года эту землю приватизировали на подставных лиц. Документы оформил государственный регистратор Солонковского сельского совета Михаил Живко.
- Он оформлял право собственности на землю на основании поддельных документов, в частности решений исполкома Брюховицкого поселкового совета.
- За эту свою работу Живко должен был получить неофициальную оплату. Однако пока неизвестно, в конце концов он получил какие-то деньги.
- Правоохранители установили, что государственный регистратор был причастен к незаконному оформлению по меньшей мере 3 из 6 участков.
- Эксперты оценили сумму убытков в 4,5 миллиона гривен.
- Прокуратура подала ходатайство об отстранении Живко от должности на время следствия. Однако, судья Шевченковского райсуда Петр Невойт не удовлетворил его.
Красным выделены участки, оказавшиеся в собственности родственников Бокала / Фото ZAXID.NET
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Конечными владельцами краденых участков стали родственники Бокала
Все 6 земельных участков расположены на улице Музейной вблизи религиозного центра Свидетелей Иеговы. По данным государственной кадастровой карты, после земельных махинаций их объединили в 4 больших участка.
- Владелицей одного из участков площадью 0,35 гектара является дочь экс-таможенника Марьяна Бокало. Также ей принадлежит соседний участок площадью 0,33 гектара.
- Отцу фигуранта списка СНБО Василию Бокалу принадлежит еще один участок площадью 0,318 гектара.
- Владельцем четвертого земельного участка площадью 0,318 гектара является сын бизнес-партнера и, вероятно, родственник Бокала Тарас Гнидец.
Рядом с незаконно приватизированными землями есть еще несколько участков, которые принадлежат близкому окружению экс-таможенника. Владелицей одной из них является его мать Анна Бокало. Еще 2 принадлежат Тарасу Гнидцу и одна – Ярославу Гнидцу.
- По соседству с землей Бокалов размещен участок площадью 0,15 гектара, который принадлежит вдове бывшего председателя ЛОГА Степана Сенчука Людмиле Сенчук.
- Еще одним участком владеют политик Юрий Турянский и его жена Оксана Сапрыка. Он получил эту землю в 2019 году. У Турянского неподалеку также есть дом, где он официально зарегистрирован.
В прокуратуре сообщили, что к краже земли в Брюховичах были причастны еще 2 предпринимателя. Один из них сейчас находится под домашним арестом.